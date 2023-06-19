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В ярославском «Шиннике» снова поменялся главный тренер

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Шинник» Дмитрий Воецкий покинул клуб. Сообщение об этом публикует официальный сайт клуба.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметили в «Шиннике», у Дмитрия Воецкого истек срок действия контракта. Продлевать соглашение, похоже не стали.

«Футбольный клуб "Шинник" благодарит Дмитрия Юрьевича за работу и желает новых успехов в профессиональной карьере!»— сообщили в клубе.

Господин Воецкий возглавил «Шинник» 30 апреля после ухода Вадима Евсеева в воронежский «Факел». Под руководством нового тренера ярославская команда провела пять матчей, в которых одержала три победы и дважды проиграла, завершим чемпионат Первой лиги на 7 месте в таблице.

На данный момент «Шинник» не определился не только с новым главный тренером, но и с генеральным директором. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил конкурс на должность генерального директора «Шинника». Итоги конкурса официально пока не подведены.

Алла Чижова

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