В ярославском «Шиннике» снова поменялся главный тренер

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Шинник» Дмитрий Воецкий покинул клуб. Сообщение об этом публикует официальный сайт клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметили в «Шиннике», у Дмитрия Воецкого истек срок действия контракта. Продлевать соглашение, похоже не стали.

«Футбольный клуб "Шинник" благодарит Дмитрия Юрьевича за работу и желает новых успехов в профессиональной карьере!»— сообщили в клубе.

Господин Воецкий возглавил «Шинник» 30 апреля после ухода Вадима Евсеева в воронежский «Факел». Под руководством нового тренера ярославская команда провела пять матчей, в которых одержала три победы и дважды проиграла, завершим чемпионат Первой лиги на 7 месте в таблице.

На данный момент «Шинник» не определился не только с новым главный тренером, но и с генеральным директором. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил конкурс на должность генерального директора «Шинника». Итоги конкурса официально пока не подведены.

Алла Чижова