Штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 20 м/с объявили в Свердловской области

В Свердловской области 20 июня ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 м/с. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в период штормового предупреждения рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

По данным уральского Гидрометцентра, во вторник, 20 июня, в регионе температура воздуха ночью составит +2°…+7° (местами заморозки до -2°). Днем она поднимется до +8°…+13°. Ветер северный, северо-восточный с порывами 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 17 м/с в Свердловской области 19 июня. Днем температура воздуха составит +9°…+14°. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте