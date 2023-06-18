МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области

В понедельник, 19 июня, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При сильном ветре рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов могут упасть шифер и другие предметы. Автомобилистам советуют не парковать машины около деревьев и рекламных щитов.

По данным уральского Гидрометцентра, 19 июня температура ночью опустится до +3°…+8°, местами заморозки — до -3°. Днем ожидается +9°…+14°. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

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