FT: AstraZeneca готова выделить китайский бизнес в отдельную компанию

AstraZeneca (AZ) рассматривает возможность выделения своего бизнеса в Китае в отдельную компанию с дальнейшим листингом в Гонконге. Об этом со ссылкой на собственные источники в британско-шведской компании сообщает Financial Times.

По данным газеты, идея выделения китайского бизнеса стала обсуждаться руководством AZ с банками еще несколько месяцев назад на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем и западными странами. При этом, как отмечают источники, AZ хочет сохранить контроль над бизнесом в Китае. В качестве альтернативы листинга в Гонконге источники называют размещение ценных бумаг новой компании в Шанхае. В самой AstraZeneca отказались комментировать данные сообщения.

AstraZeneca является одним из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке Китая и занимает первое место по продажам в соответствующем секторе. На Китай приходится 13% от глобальной выручки компании.

Кирилл Сарханянц