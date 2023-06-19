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Коммерсантъ FM
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ЯНАО, НАО и Москва лидируют в рейтинге регионов по доходам населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили составленный «РИА Новости» рейтинг регионов РФ по доходам населения. В конец рейтинга попали Ингушетия и Тува.

При сравнении рейтинга учитывалось соотношение медианных доходов (показатель, который условно делит всех жителей по материальному положению, у половины доходы выше этого показателя, у другой — ниже) и стоимости фиксированного набора товаров.

В топ-5 вошли:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ (показатель медианных доходов и фиксированного набора составил 3,24);
  • Ненецкий автономный округ (2,97);
  • Москва (2,63);
  • Магаданская область (2,59);
  • Чукотский автономный округ (2,52).

Ингушетия занимает 85-е место в рейтинге, у нее соотношение медианных доходов и фиксированного набора составляет 1. Еще у четырех регионов этот показатель лежит в диапазоне 1,0–1,1, в целом у 15 регионов — не превышает 1,3.

Согласно исследованию, в 25 регионах доля бедного населения составляет менее 10%. В шести регионах доля бедных — выше 20%, в десяти регионах — в диапазоне 15–20%. Наиболее высокий уровень бедности также отмечен в Ингушетии (30,5%). Наименьшие доли населения за чертой бедности — в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге (по 4,5%), Москве и Татарстане (по 5%) и Подмосковье (5,5%).

Росстат сообщал, что по итогам первого квартала уровень бедности в РФ продолжил снижаться. Для расчета числа и доли бедных используется показатель стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции, в среднем в 2022 году эта сумма была равна 13,5 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бедность становится редкостью».

Лаура Кеффер

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