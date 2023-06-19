Макрон: мы будем активно развивать и инвестировать в индустрию ИИ во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен активно способствовать развитию во Франции индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC. «Мы будем инвестировать в исследования и обучение как безумные»,— отметил французский президент, добавив, что правительство Франции выделит €500 млн на поддержку проектов, связанных с искусственным интеллектом, чтобы создать новых лидеров на этом рынке.

На прошлой неделе во Франции прошла крупнейшая в стране технологическая выставка Viva Tech, где одной из главных тем стал ИИ. Свои разработки и планы развития в этой области представили не только французские стартапы, но и ведущие технологические компании, а также компании из других отраслей, например банковской.

«Очевидно, что сейчас США являются номером один в этой индустрии. Одна из главных причин — огромный внутренний рынок. Поэтому я хочу сократить этот разрыв — инвестировать, развивать и ускоряться как можно больше и быстрее»,— заявил французский президент. «У Франции есть неплохие шансы стать лидером (в области ИИ) в Европе. Но ей приходится конкурировать с такими странами, как Германия и Великобритания»,— сообщил CNBC содиректор Института Джонса Хопкинса по исследованиям в области уверенной автономности Антон Дабура.

Евгений Хвостик, Кирилл Сарханянц