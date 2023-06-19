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Донские власти сообщили о прибытии в регион семи жителей Белгородской области

В Ростовской области сегодня находятся семь человек, прибывших из приграничной Белгородской области. В их числе — четверо детей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

Прибывшие находятся в пунктах временного размещения.

«Меры поддержки, которые с 19 февраля 2022 года оказываются жителям Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, распространены и на граждан, прибывающих из Белгородской области»,— отметили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что на летний отдых в Ростовскую область отправятся 420 детей из Белгородской области.

Анастасия Назарова

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