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На отдых в Ростовскую область отправятся 420 детей из Белгородской области

Из Белгородской области в летние лагеря на Дон отправятся 420 детей. Планы обсуждались в ходе заседания правительства Белгородской области. Видео опубликовано на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова «Вконтакте».

По информации министерства здравоохранения Белгородской области, детей будут отправлять в Ростовскую область с 25 июня до 5 сентября. Размещать прибывших планируется в ООО «Пансионат “Красный десант”».

Кроме Ростовской области, детей будут также направлять в летние лагеря Краснодарского края и Ставрополья.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области внесли изменения в распоряжение о поддержке вынужденных переселенцев, распространив меры поддержки жителям ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины также на переселенцев из Белгородской области

Анастасия Назарова

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