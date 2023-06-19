В Москве загорелся цех Центрального ремонтно-механического завода

В Москве в Кузьминках загорелся цех Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ), сообщает РЕН ТВ. По данным Telegram-канала Shot, здание находится на реконструкции. Сейчас пожар потушен.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, площадь пожара, охватившего производственное здание, составляет 100 кв. м. «В 11:32 мск пожар полностью ликвидирован»,— сообщили агентству в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Канал «Осторожно, Москва» уточняет, что горела крыша здания. Информации о пострадавших не поступало.

Лаура Кеффер