После пожара с семью погибшими в Татарстане проведут подворовой обход

В Татарстане после пожара с семью погибшими будет проведен подворовой обход для разъяснения жителям необходимости соблюдения мер безопасности. Об этом на совещании с правоохранителями заявил глава региона Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

По его словам, особое внимание необходимо уделить многодетным семьям. С ними необходимо проводить профилактические беседы, и каждая из них должна быть на контроле. Господин Минниханов поручил привлечь к этому все необходимые службы.

Напомним, пожар с семью погибшими произошел в Татарстане накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"