В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Татарстане скончались семь человек, включая четырех детей. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Инцидент произошел накануне днем в деревне Саитово Тукаевского района на улице Торговая. Сообщение о ЧП поступило в 13:37. В 14:15 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 100 кв. м.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СКР по Татарстану.

"Ъ-Казань"