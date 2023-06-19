RUTUBE стал героем кино

Премьера состоялась 15 июня на RUTUBE-канале «Алгоритм». Стас Васильев (Стас «Ай, Как Просто!») рассматривает активное влияние западных социальных сетей и варианты перехода на отечественные платформы. Он посетил офис RUTUBE, чтобы узнать все о видеохостинге, который формирует будущее видеоформата в России уже сейчас. Героями ролика стали настоящие и бывшие сотрудники платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE

Стас «Ай, Как Просто!», видеоблогер: «Я подумал, как круто, чтобы у нас была альтернатива Youtube, и понял, что вариантов пока немного. И вот решил снять про всех. Но в других хостингах что-то не очень пошли навстречу и не разрешили у них поснимать, поэтому я снял выпуск только про RUTUBE. Что удивило, так это цены на мороженое хорошие, очень хорошие, вот».

Руководители разных департаментов рассказали блогеру о работе видеохостинга. Генеральный продюсер поделился планами по развитию UGC-контента на платформе. Он подчеркнул, что главное отличие RUTUBE от крупных иностранных компаний — это человеческий сервис, который видеохостинг может предоставить блогерам и авторам контента.

В техническом департаменте рассказали, что практически еженедельно отражают DDoS-атаки, а руководители по продукту ответили на главный вопрос: почему нельзя просто что-то взять и скопировать. Отдел технической поддержки развеял мифы о том, что видеохостинг игнорирует обращения пользователей. Напротив, сотрудники отдела рассматривают все входящие сообщения в режиме 24/7, так что ни одно замечание не остается без внимания.

Руководители маркетинга и PR отметили, что отношение к RUTUBE за последнее время сильно изменилось в лучшую сторону и продолжает меняться благодаря тому, что видеохостинг прислушивается к аудитории.

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