Четыре человека пострадали в ДТП на Серовском тракте из-за выбежавшего на дорогу зайца

На Серовском тракте под Екатеринбурга автомобиль Chevrolet Cruze вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел на 117 км трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».

По данным ГИБДД, компания молодежи в ночь на 17 июня возвращалась домой из Екатеринбурга. 22-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил съезд с дороги. По его словам, ДТП произошло из-за того, что на дорогу неожиданно выбежал зайца. В итоге водитель совершил маневр, чтобы не наехать на животное.

Водитель и его 18-летняя подруга, которая находилась на переднем сидении, были доставлены в больницу Нижнего Тагила с многочисленными травмами головы и спины. 21-летний молодой человек получил сотрясение головного мозга, 16-летнюю пассажирку отпустили домой с ушибами головы и руки.

Полицейские установили, что водитель в момент аварии он был трезв. Стаж вождения молодого человека составляет четыре года. За этот период он нарушил ПДД 18 раз.

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