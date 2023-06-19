Двое сотрудников донской полиции уволились из-за подозрения в причастности к ОПС

Заместитель начальника ростовского отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе Владимир Каденко написали заявления об увольнении по собственному желанию в связи с расследованием уголовного дела о преступной группировке в структуре ростовской полиции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 161.RU.

«Каденко принимал участие в преступных схемах управления БЭП и помогал реализовывать задачи ОПГ»,— цитирует портал свой источник

Также по данным 161.RU, заместитель начальника ГУ МВД — начальник полиции Владимир Савчук, руководитель полиции Ростова Сергей Шпак и начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Туркин получили предупреждения о неполном служебном соответствии.

В апреле текущего года два десятка бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества, которое взымало ежемесячную плату с владельцев торговых точек в Ростове. Организатором схемы выступил экс-заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону, полковник Дмитрий Рыбалко.