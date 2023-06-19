В Отрадненском районе подтопило дорогу в результате ливня

Из-за прошедших ливневых дождей в Отрадненском районе подтопило автодорогу «Станица Отрадная — станица Спокойная». Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Волненко в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Отрадненского района Андрея Волненко
«В результате сильного ливневого дождя вода с полей устремилась со склонов вниз»,— говорится в сообщении.
Движение на затопленном участке приостановили. После окончания дождя техника ДРСУ расчистила пострадавший участок от ила. Для отвода воды прокопали траншею. Глава района уточнил, что дорожное полотно не пострадало. В настоящее время автомобильное движение по трассе восстановлено.
Ранее из-за дождей, прошедших на территории района 14 июня, была повреждена дамба через реку Кува, под мостами скопился нанесенный потоком воды мусор. Муниципальные службы восстановили строение и расчистили заторы под мостовыми сооружениями.
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