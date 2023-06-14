В Отрадненском районе восстановили дамбу на реке Кува, размытую из-за дождей

В Отрадненском районе в хуторе Ильич восстановили дамбу на реке Кува. Как отметил глава муниципалитета Андрей Волненко, строение было частично размыто из-за переполнения реки ливневыми водами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Отрадненского района Андрея Волненко Фото: Telegram-канал главы Отрадненского района Андрея Волненко

«Уровень воды в реках спал, угрозы подтопления в настоящее время нет, но прогнозы синоптиков неутешительные – осадки будут продолжаться»,— говорится в сообщении.

В станице Передовой расчистили заторы под мостом на улице Мельничной. От поваленных деревьев очистили русло реки Аргош. Заторы также убрали под мостовым сооружением на балке Первая Сухая. Потребовалось восстановление дорожного полотна. В настоящее время работы по ликвидации последствий прошедших ливней продолжаются.

Вечером 13 и ночью 14 июня на территории района прошли сильные дожди. Из-за обильных ливневых вод река Кува перелилась через дамбу, из-за чего подтопило три двора в хуторе Ильич. В станице Передовой подтопленными оказались 107 дворов. Дома не пострадали. В станице Удобной подтопило 50 дворовых территорий.

Анастасия Донскова

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