В США в результате стрельбы на вечеринке погиб один человек, десять ранены

В американском городе Сент-Луис во время вечеринки в офисе произошла стрельба. В результате один человек погиб, десять получили ранения, сообщает ABC.

По данным полиции, восемь человек, включая погибшую, были несовершеннолетними. В числе пострадавших было шесть девушек, еще пятеро — мужчины. Одну 17-летнюю девушку затоптали, когда она пыталась убежать, она получила серьезные травмы спинного мозга.

На месте происшествия нашли несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе для винтовок. Подозреваемый в стрельбе — 17-летний подросток, он был задержан. Его мотивы неизвестны.

Лаура Кеффер