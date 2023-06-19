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На ферме в Новокубанском районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории молочно-товарной фермы №1 ООО «Участие» в Прочноокопском сельском поселении Новокубанского района отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

Меры на территории предприятия ввели в марте прошлого года. На период карантина был запрещен вывоз, выпас и удой больных животных, а также введены соответствующие ограничения.

Приказ департамента подписали 15 июня текущего года. Его положения вступили в силу в день подписания.

Ранее карантин отменили на территории шести фермерских хозяйств в Мостовском районе. Там ограничительные меры действовали в период с апреля и октября прошлого года по 6 июня 2023 года.

Анастасия Донскова

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