На ферме в Новокубанском районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории молочно-товарной фермы №1 ООО «Участие» в Прочноокопском сельском поселении Новокубанского района отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Андрей Архипов
Меры на территории предприятия ввели в марте прошлого года. На период карантина был запрещен вывоз, выпас и удой больных животных, а также введены соответствующие ограничения.
Приказ департамента подписали 15 июня текущего года. Его положения вступили в силу в день подписания.
Ранее карантин отменили на территории шести фермерских хозяйств в Мостовском районе. Там ограничительные меры действовали в период с апреля и октября прошлого года по 6 июня 2023 года.
Читайте нас в Telegram