На ферме в Новокубанском районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории молочно-товарной фермы №1 ООО «Участие» в Прочноокопском сельском поселении Новокубанского района отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Меры на территории предприятия ввели в марте прошлого года. На период карантина был запрещен вывоз, выпас и удой больных животных, а также введены соответствующие ограничения.

Приказ департамента подписали 15 июня текущего года. Его положения вступили в силу в день подписания.

Ранее карантин отменили на территории шести фермерских хозяйств в Мостовском районе. Там ограничительные меры действовали в период с апреля и октября прошлого года по 6 июня 2023 года.

Анастасия Донскова

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