В Мостовском районе отменили карантин по лейкозу скота на шести фермах

В Мостовском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота, введенный на территории шести фермерских хозяйств. Приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Оздоровленными признаны территории частных хозяйств, находящихся в станицах Хамкетинской и Костромской. Меры по предотвращению распространения заболевания были введены 4 апреля и 17 октября прошлого года. В этот период в зонах карантина действовали запреты на вывоз животных с территории хозяйств, совместный выпас, удои и другие меры.
Ранее, 25 мая, в Северском районе карантин ввели на территории шести частных хозяйств. Все предприятия расположены в станице Северской на улицах Горького, Таманской, Матросова, Казачьей, Киевской, а также в СДТ «Медик-1».
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