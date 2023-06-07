В Мостовском районе отменили карантин по лейкозу скота на шести фермах

В Мостовском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота, введенный на территории шести фермерских хозяйств. Приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Оздоровленными признаны территории частных хозяйств, находящихся в станицах Хамкетинской и Костромской. Меры по предотвращению распространения заболевания были введены 4 апреля и 17 октября прошлого года. В этот период в зонах карантина действовали запреты на вывоз животных с территории хозяйств, совместный выпас, удои и другие меры.

Ранее, 25 мая, в Северском районе карантин ввели на территории шести частных хозяйств. Все предприятия расположены в станице Северской на улицах Горького, Таманской, Матросова, Казачьей, Киевской, а также в СДТ «Медик-1».

Анастасия Донскова

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