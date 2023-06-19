Екатеринбургская гордума проведет заключительное заседание созыва

Городская дума Екатеринбурга во вторник, 20 июня, проведет очередное 93 заседание. Оно станет заключительным в действующем созыве. Повестка размещена на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего депутатам предстоит рассмотреть 11 вопросов, в том числе заслушать отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова о результатах его деятельности и деятельности администрации города за 2022 год, а также назначить дату выборов думы нового созыва и утвердить план ее работы на II полугодие.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Параллельно с этим в регионе пройдут довыборы депутата Заксобрания Свердловской области от одномандатного избирательного округа №13.

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