Обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи Курской области; повреждены постройки, автомобили и линия электропередачи

Украинские силовики обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Жители не пострадали, рассказал губернатор Роман Старовойт.

Повреждены хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. В Попово-Лежачах в части домов нет электричества.

Ремонтные бригады приступят к работе, «как только будет возможность», уточнил господин Старовойт. Также он заверил, что жители, чье имущество пострадало, получат помощь в восстановлении.

Что происходит в Черноземье в связи со спецоперацией на Украине 19 июня — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин