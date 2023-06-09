Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после травмирования детей на карусели

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования детей на карусели в Центральном парке.

Во время движения аттракциона девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. В результате дети получили травмы, девочки доставлены в медучреждение. В прокуратуре региона уточнили, что дети пострадали во время работы аттракциона «Галактика». Также травмы получили двое взрослых, сообщили в ведомстве.

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Оксана Павлова