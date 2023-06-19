Segezha Group предложила РЭЦ участвовать в создании консигнационных складов

16 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2023 вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group (MOEX: SGZH) Николай Иванов выступил на пленарной сессии «Сделано в России» – знак качества на карте мира!». Он обозначил новую современную парадигму позиционирования Segezha Group и всего российского леспрома на внешних рынках, а также обратил внимание на аспекты международного бизнеса, требующие определенной государственной поддержки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Вице-президент уверен, что «русский лес» – хорошо узнаваемое понятие на внешних рынках, уже устоявшийся бренд. До недавнего времени Segezha Group экспортировала продукцию в 85 государств – сейчас из списка выпало 29. Поскольку на «выпавшие» страны приходилось только около 20% продаж, это не стало критичной потерей для бизнеса. Положительную роль сыграло то, что компания изначально поддерживала традиционно тесные связи с «глобальным югом».

В настоящее время Segezha Group и отечественному ЛПК требуется поддержка для перепрофилирования узнаваемости – необходимо уходить от образа поставщиков сырьевой продукции. Так, усилиями Группы акцент постепенно смещается на то, что холдинг выпускает не просто бумагу, а готовые упаковочные решения для целого спектра отраслей – от строительной до пищевой. Не просто «кругляк», пиломатериалы и фанеру, а готовые решения для возведения домов, домокомплекты. Одним словом, популяризируется идея о том, что компания производит продукцию высокой заводской готовности исключительного качества из уникальных природных материалов, выращенных в лесах, которые устойчиво управляются.

Одновременно лесопромышленному бизнесу для полноценного присутствия на зарубежных рынках всё еще нужна помощь государства в логистике. Эффект будут иметь в том числе целевые краткосрочные меры. Например, для восстановления связей с Латинской Америкой. За последние два года стоимость логистических услуг увеличилась в два раза – для успешного ведения бизнеса было бы неплохо вернуть ее к прежним значениям.

Николай Иванов также отметил, что целый ряд зарубежных рынков характеризуется весьма традиционалистским подходом к торговле. Покупателям недостаточно информации на интернет-ресурсах, участия компании в международных выставках. Они привыкли к наличию продукции в шаговой доступности. И здесь было бы целесообразно организационно-техническое содействие РЭЦ – он мог бы способствовать созданию крупных консигнационных складов под брендом «Сделано в России», объединяющих товары разных компаний, к примеру, по отраслевому признаку.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»