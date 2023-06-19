Segezha Group и «Самолет» «на полях» ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере CLT

16 июня в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2023 Segezha Group (MOEX: SGZH) и «Самолет» подписали соглашение о намерениях в сфере развития многоэтажного жилищного деревянного домостроения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Основной фокус взаимодействия компаний – создание экологичного продукта международного класса. Партнеры намерены популяризировать в России эко-девелопмент за счет широкого внедрения в строительную практику современных технологий деревянного многоэтажного домостроения с применением CLT. Будет налажен обмен информацией для выработки оптимальных архитектурных, инженерных и конструкторских решений. Важная составляющая намеченного сотрудничества – совместные научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР).

Лесопромышленный холдинг обеспечит второго по объемам строительства в России девелопера компетенциями и материалами для проектирования и строительства жилых CLT-комплексов. Он также наладит приоритетное производство CLT-домокомлектов для совместных проектов. «Самолет» – разработает и реализует проекты строительства CLT-домов. Это будет комплексная разноэтажная жилая застройка в Подмосковье и других российских регионах. Партнеры планируют приступить к реализации таких проектов уже в этом году.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин комментирует: «Нашему холдингу, как уникальному российскому производителю современного строительного материала из древесины, очень важно партнерство с надежным отечественным девелопером. Нас объединяют и общие ценностные ориентиры – мы видим будущее за эко-девелопментом. При этом Segezha Group, по-прежнему, остается ответственным лесопользователем: все наши CLT-панели произведены из легальной древесины, зарегистрированной в ЛесЕГАИС, а участки использованной лесосеки – на 100% восстанавливаются, в строгом соответствии с требованиями российского регулятора. Клей в наших CLT-панелях без формальдегида, он абсолютно безопасен для человека и окружающей среды. Европейская сертификация подтверждает физические и конструкционные характеристики выпускаемого нами стройматериала. Мы предлагаем продукцию гарантированно высокого качества, с отрицательным углеродным следом. Уверен, что благодаря комплексному сотрудничеству с ПАО «ГК «Самолет» мы сможем перенести на «российскую почву» лучшие достижения инженеров глобальной строительной отрасли, создать в России современный жилой фонд – экологичный, долговечный, со здоровым микроклиматом, из отечественного сырья».

Генеральный директор и член Совета директоров группы «Самолет» Антон Елистратов отметил: «Мы все время находимся в поиске лучших градостроительных решений, развиваем R&D для того, чтобы отвечать растущим запросам наших клиентов на качественную и разнообразную городскую среду. В этом году на рынок вышел наш первый проект ИЖС, а это – новый вызов для компании, новые технологии проектирования, строительства и организации пространства. Рассчитываем, что партнерство с Segezha Group позволит в короткие сроки включить в линейку используемых нами технологий традиционное для России, экологичное и востребованное деревянное домостроение».

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»