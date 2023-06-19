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Коммерсантъ FM
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Bild: Минобороны ФРГ не исключает, что ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти—Одесса

Министерство обороны Германии считает, что украинская сторона могла участвовать в подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса в Харьковской области, сообщила газета Bild со ссылкой на документ ведомства с грифом «только для служебного пользования». Специалисты министерства в докладе отмечают, что украинцы действуют далеко за линией соприкосновения с целью ослабить российские силы.

Минобороны ФРГ в документе утверждает, что подрыв произошел в месте, которое находится под контролем Киева. Ведомство также считает, что именно Россия заинтересована в перезапуске аммиакопровода, который не эксплуатируется с начала боевых действий. Кроме того, немецкие военные возлагают ответственность на Украину за диверсию на железнодорожной линии в Запорожской области.

Министерство в документе анализирует ход контрнаступления Украины. По мнению ФРГ, Россия делает ставку на воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников для нанесения урону противнику. Минобороны утверждает, что российские силы находятся «под давлением» в Бахмуте (Артемовске).

Подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса произошел в начале июня. По данным российской стороны, на восстановление потребуется от одного до трех месяцев. Перезапуск аммиакопровода является одним из требований России для продления зерновой сделки после 17 июля.

Подробнее о последствиях подрыва — в публикации «Ъ» «Из зерновой сделки вышел аммиак».

Леонид Уварчев

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