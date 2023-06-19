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Коммерсантъ FM
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В Румынии задержаны три заблудившихся украинских пограничника

Пограничная полиция Румынии задержала трех украинских пограничников, которые с оружием незаконно пересекли границу, сообщил телеканал Antena 3 CNN. Они сообщили, что заблудились из-за плохой видимости в горах.

Как предполагает румынский телеканал, пограничники преследовали другую группу украинцев. Примерно за час до того, как были задержаны украинские пограничники, границу с Румынией незаконно пересекли несколько других граждан Украины, которые попросили предоставить им убежище. Их доставили в офис пограничной полиции в городе Вишеул де Сус для допроса и опознания. Позднее их перевезут в центр для беженцев.

Задержанные пограничники будут переданы украинской стороне после прохождения необходимых процедур.

Леонид Уварчев

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