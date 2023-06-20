Кормящий отец

Кажется, будто отцы никак не могут помочь матерям в естественном, то есть грудном, вскармливании детей. Но как показывает исследование сотрудников Медицинской школы имени Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго, если отец делит с матерью тяготы самого первого периода жизни младенцев, их жизненные перспективы улучшаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Что может делать отец? Брать на себя ночное переодевание ребенка, чтобы мать выспалась; правильно его укладывать — и это будет профилактикой внезапной младенческой смерти; делать матери специальный массаж, чтобы не допустить проблем с застоем молока в груди; обеспечивать мать полезной едой. Но главное — поддерживать словом и участием идею грудного вскармливания, давать матери понимание, что они вместе несут этот тяжкий груз. Это оставит матери больше места для проявлений любви и заботы.

Автор исследования Джон Джеймс Паркер фиксировал активность отцов на протяжении четырех месяцев — со второго по шестой от рождения. Участников исследования было 250. Примерно половина из них активно поддерживали идею грудного вскармливания, остальные проявляли как минимум равнодушие. Матери в первой группе на момент начала исследования в 95% случаев кормили детей грудью, к концу 78% продолжали это делать. Матери во второй группе начинали с 69%, к окончанию наблюдения кормящих осталось всего 33%.

К сожалению, исследование выявило одну тревожную деталь в поведении даже вовлеченных отцов. 99% из них укладывали ребенка спать, но всего 16% соблюдали все три правила, предъявляемых к сну младенца: он должен лежать на спине; поверхность, на которой он лежит, должна быть ровной и твердой; вокруг него не должно быть мягких вещей.

Хорошая же новость состоит в том, что нынешнее поколение отцов существенно больше вовлечено в процесс ухода за совсем маленькими детьми, нежели поколение отцов этих отцов. Паркер объясняет: «Это обратная сторона того равенства, которого люди пытаются добиться на работе. Понимание того, что женщина и мужчина равны в своих правах и возможностях, глубоко сидит в головах у нынешнего поколения, поэтому прежняя гендерная несправедливость при воспитании детей выглядит как пережиток».

По материалам статьи.

Ольга Грибова