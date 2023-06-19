Гурманские будни

Наконец: место, где можно «ум разъесть»
Mamie — новое бистро Lucky Group на Большой Никитской, деликатно оповещающее о том, что, возможно, Москва устала от сложной авторской кухни и люди зачастую хотят просто выпить, съесть что-то аутентичное и уютно, почти как на кухне, провести время в кругу друзей. При этом Mamie — место довольно светское.
Входная группа с деревянным фасадом и шторками, как во французском кафе, умиляет; интерьер теплый и уютный, с большим количеством дерева; потолок — с балками, характерными для прованского стиля. Обстановка Mamie — это сочетание деревенской непритязательности с французским шармом, которые дизайнер Алексей Пенюк выразил с помощью винтажных предметов, собранных в Европе. На стенах развесили работы молодых художников.
В меню — блюда от шеф-повара Дана Мирона (Gaggan, Esquina, Niki). Подача нарочито проста: деревенский шик как раз и заключается в качестве продуктов и представлении их первозданных вкусов. В глубокой суповой тарелке — сочные томаты с моцареллой, которая не порезана, а небрежно порвана на несколько кусков; пьемонтский тартар из говядины — самый простой из тартаров — сопровождается только оливковым маслом и солью, чтобы почувствовать вкус мяса (в меню, к слову, еще два вида тартара, включая традиционный парижский); томаты тоннато (помидоры с кусочками тунца) слегка припущены с оливковым маслом и перцем; в летнем салате из кабачков, редиса и рикотты — редиска с ботвой плюс вяленые томаты, руккола и болгарский перец. Любители пасты наверняка оценят большую порцию мафалдини альфредо (паста в форме гофрированной ленты) в соусе из сливок и пармезана с черным трюфелем. Антрекот в перечном соусе — блюдо очень французское и здесь именно такое, каким его подают во французских бистро: с темным соусом, картофелем пай (тонкая хрустящая зажаренная соломка). Мягчайший осьминог утоплен в рагу из пикантных овощей –– лука-шалота, таджасских оливок и перца. Трапезничая здесь, обязательно оставьте место для десерта — все без исключения позиции выше всяких похвал и даже вызывают привыкание.
Большая Никитская ул., дом 14/2
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
Mr. Lee борозды не испортит
Легендарный китайский ресторан Mr. Lee Аркадия Новикова обрел новую жизнь, переехав с Петровки на Поварскую в историческое здание — усадьбу Соллогуба. Теперь у него не только новый адрес, но и новая концепция, а для сохранения аутентичности кухни из Китая выписали сразу девять поваров, которые трудятся на открытой кухне. В интерьере вкрапления красного лака, черного дерева, ширмы, ковры, шелковые обои, черная кожа и белые скатерти — в общем, все, чтобы перенести в атмосферу Поднебесной. Шеф-повар — Ли Чжан, который начинал свой путь в Китае, потом переехал в Россию и работал во многих знаковых московских ресторанах: «Турандот», GQ bar, Zodiac, «Недальний Восток». Чжан разрабатывал концепцию и для первого Mr. Lee.
Меню объемное: в нем более 80 блюд — бестселлеры китайской, сингапурской, японской, малайзийской и тайской гастрономии. Большое внимание, как и во всех проектах Новикова, уделяют качеству продуктов. Утку, например, для приготовления по-пекински заказывают прямиком из Китая. В меню все по классике: битые огурцы с соевым соусом, салат из хрустящих баклажанов с томатами, димсамы на пару нескольких видов (с крабом, курицей и даже гребешком), хрустящие спринг-роллы, карп в кисло-сладком соусе и говядина в соусе с черным перцем. Еда без сюрпризов и нареканий, поэтому если скучаете по китайской классике и паназиатским хитам, то вам сюда.
Поварская ул., дом 50
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Две руки хорошо, а четыре лучше
Повод посетить элегантный ресторан Lila в особняке на Сретенке — серия ужинов в четыре руки, которые запускают рестораторы «Галактион» и Элина Табидзе. Семейная пара и партнеры по бизнесу, они с большим вниманием относятся к деталям и знают толк в хорошей кухне, в основном с французским акцентом. У руля стоит француз Режис Тригель, который умело сочетает традиции и отдает дань модным течениям в гастрономии. Знаковым соавтором первого ужина из цикла La Dolce Vita станет адепт новой итальянской кухни Мирко Дзаго, шеф-повар ресторанов Onest и «Аист». Его гастрономическая философия выстроена вокруг использования локальных и сезонных ингредиентов, которые он превращает в авторские блюда, при этом вполне подходящие на каждый день.
Ул. Сретенка, дом 22/1, стр. 1
Начало ужинов: 19:30
Стоимость: 15 тыс. руб. (без алкоголя).