0,39 процента составил прирост потребительских цен в мае по сравнению с апрелем 2023 года с учетом сезонности, подсчитали в Банке России. Ускорению темпов прироста показателя с 0,31% в апреле, по оценке аналитиков ЦБ, главным образом способствовали товары и услуги с волатильными ценами. «Устойчивая составляющая общей ценовой динамики продолжила постепенно ускоряться»,— отмечают они. В пересчете на год это дает 4,7% прироста с учетом сезонности в мае против 3,7% в апреле, и это максимальные темпы роста цен с января, замечают аналитики Telegram-канала MMI. Если эти темпы сгладить по кварталу, то текущая инфляция за последние три месяца составила ровно 4% — на уровне цели ЦБ.