Глава МИД КНР назвал Тайвань «самым большим риском» в отношениях с США

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что вопрос Тайваня представляет «самый значительный риск» в отношениях с США. Слова господина Циня со встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине передает китайское государственное ТВ CCTV.

«Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, является самой важной проблемой в китайско-американских отношениях и наиболее значительным риском»,— заявил глава МИДа господину Блинкену (цитата по AFP).

Китай считает Тайвань своей территорией. В последние месяцы США достигли договоренностей о размещении военных на юге Японии и севере Филиппин, которые стратегически близки к Тайваню.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал на условиях анонимности, что переговоры вышли за рамки обычных тем для обсуждения, в том числе по Тайваню. «Это был настоящий разговор»,— отметил он. Переговоры, как сообщает AFP, длились в течение семи с половиной часов: на час больше, чем ожидалось.

За закрытыми дверями Цинь Ган сообщил госсекретарю, что отношения между двумя странами «находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений».

Мария Федотова