«Росводоканал Краснодар» построит сети для ЖК «Гулливер»

«Росводоканал Краснодар» приступает к строительству сетей водоснабжения к многоэтажному ЖК «Гулливер» по ул. Российской. Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой современный 24-этажный жилой дом с витражным остеклением, предусматривающий собственную инфраструктуру, включающую детский центр и поликлинику.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

«Прокладка сетей водоснабжения осложнена прохождением трубопровода непосредственно под проезжей частью. Поэтому будем использовать современную технологию горизонтально-направленного бурения,— говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов. — Специалисты проложат пластиковые водопроводные сети диаметром 280 мм общей протяженностью свыше 1400 метров с высокими техническими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, построим два колодца с устройством запорно-регулирующей арматуры».

В связи с этим с 20.06 по 31.08 движение транспорта по ул. Российской будет ограничено по одной полосе от ул. Российской 257/7 до ул. им. Петра Метальникова.

Работы планируется завершить до конца августа.

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