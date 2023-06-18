Первых 50 дружинников из Курской области подготовили для обеспечения территориальной обороны

Более 50 жителей Курской области прошли подготовку в одном из российских регионов, где их обучали профессиональные инструкторы Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Теперь в качестве добровольных народных дружинников (ДНД) они отправятся в приграничные районы Курской области, сообщили региональные власти. Там они будут обеспечивать соблюдение пограничного режима.

По словам губернатора Романа Старовойта, из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны. «Они у нас должны быть сформированы в течение какого-то времени после объявления военного положения. Но пока нет военного положения, мы не сможем их сформировать и выдать экипировку и оружие»,— заявил на пресс-завтраке журналистам господин Старовойт (цитата по ТАСС).

«После обучения они прибыли в Курск, их встретил заместитель председателя правительства Курской области—председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов»,— говорится в сообщении правительства Курской области. Также ДНД будут обеспечивать безопасность на критически важных объектах инфраструктуры региона и общественный порядок в приграничных населенных пунктах.

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Мария Федотова