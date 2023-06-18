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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 19–25 июня

Важнейшие события предстоящей недели

19 июня, понедельник

В Москве пройдет завершающее заседание седьмого состава Общественной палаты РФ.

В Минске начнется заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибудет в ЮАР, где обсудит ситуацию на Украине, в частности миротворческую миссию африканских стран.

Вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук посетят Таджикистан.

В Нью-Йорке (США) в штаб-квартире ООН начнется конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств—членов ООН.

20 июня, вторник

В Москве состоится первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты РФ.

Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение акций «Газпром экспорта» в Gazprom Italia.

Райффайзенбанк введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500.

21 июня, среда

В Астане пройдет встреча заместителей глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.

В Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины. Планируется участие президента Украины Владимира Зеленского.

22 июня, четверг

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США с государственным визитом и встретится с президентом Джо Байденом.

23 июня, пятница

В Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ с использованием видео-конференц-связи.

На Украине заработает единый реестр оружия.

24 июня, суббота

В России стартует заявочная кампания на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В Москве на пяти площадках Кремля пройдет Всероссийский выпускной бал.

25 июня, воскресенье

В Греции пройдут повторные парламентские выборы.

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