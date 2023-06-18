Главные анонсы 19–25 июня

19 июня, понедельник
В Москве пройдет завершающее заседание седьмого состава Общественной палаты РФ.
В Минске начнется заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибудет в ЮАР, где обсудит ситуацию на Украине, в частности миротворческую миссию африканских стран.
Вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук посетят Таджикистан.
В Нью-Йорке (США) в штаб-квартире ООН начнется конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств—членов ООН.
20 июня, вторник
В Москве состоится первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты РФ.
Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение акций «Газпром экспорта» в Gazprom Italia.
Райффайзенбанк введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500.
21 июня, среда
В Астане пройдет встреча заместителей глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.
В Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины. Планируется участие президента Украины Владимира Зеленского.
22 июня, четверг
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США с государственным визитом и встретится с президентом Джо Байденом.
23 июня, пятница
В Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ с использованием видео-конференц-связи.
На Украине заработает единый реестр оружия.
24 июня, суббота
В России стартует заявочная кампания на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
В Москве на пяти площадках Кремля пройдет Всероссийский выпускной бал.
25 июня, воскресенье
В Греции пройдут повторные парламентские выборы.