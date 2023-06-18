ВСУ обстреляли три курских населенных пункта: пострадавших нет, повреждены сахзавод и ЛЭП

Райцентр Глушково, поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших нет.

В Теткине и Попово-Лежачах зафиксировано десять прилетов. Есть повреждения на сахарном заводе, жилые дома не пострадали.

В Глушкове насчитали более десяти прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть райцентра обесточена. «Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Подомовой обход продолжается», — отметил Роман Старовойт.

Что будет делать курская добровольная дружина в случае выдачи им оружия — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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