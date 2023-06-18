Поликлинику в Купчино отремонтируют почти за 35 млн рублей

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга подвела итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в ГБУЗ «Городская поликлиника №44» на Будапештской улице. Контракт на сумму 34,8 млн рублей будет заключен с компанией ООО ПКБ «Платан», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет отремонтировать системы вентиляции, отопления и ГВС, а также помещения водолечебницы с бассейном. Капремонт социального объекта должен быть завершен до середины декабря этого года.

ООО ПКБ «Платан» зарегистрировано в Петербурге в 2015 году. Выручка за прошлый год, по данным СПАРК, составила 104,4 млн рублей при чистой прибыли в 1,5 млн руб. В портфеле госзаказа числится 61 выигранный контракт за 348,3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поликлиника в Калининском районе Петербурга через комитет по госзаказу ищет подрядчика для капремонта одного из своих корпусов за 280,5 млн рублей.

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