На Васильевском острове перекрыли движение из-за горящего тополиного пуха

Днем в воскресенье, 18 июня, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге из-за загоревшегося тополиного пуха сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать движение по Среднему проспекту. Об этом сообщила «Фонтанка».

В свою очередь, 78.ru уточняет, что дымом на Васильевском острове заволокло окрестности трамвайного парка — по словам очевидцев, там горит трава. На месте работают экстренные службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в воскресенье на Васильевском острове в Петербурге вновь загорелся «лазурный» автобус. ЧП произошло на перекрестке Малого проспекта В.О. и Гаванской улицы.

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