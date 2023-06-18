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Коммерсантъ FM
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Boeing повысил прогнозы по производству самолетов до 2042 года

Учитывая восстановление международных и внутренних авиаперелетов после пандемии, а также рост спроса на узкофюзеляжные самолеты, Boeing пересмотрел прогнозы относительно глобального спроса на самолеты в ближайшие 20 лет. По оценкам компании, к 2042 году для успешной работы мировым авиаперевозчикам понадобятся 42 595 самолетов. В предыдущем прогнозе Boeing называл 41 170 самолетов.

По оценкам Boeing, более 40% спроса на новые самолеты до 2042 году будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и половина из этого количества понадобится Китаю. На Северную Америку и Европу придется по 20% глобального спроса. Более 75% поставок новых самолетов к 2042 году придутся на узкофюзеляжные самолеты, а это свыше 32 тыс. При этом в 2042 году более 40% всего парка узкофюзеляжных самолетов будут использовать лоуксотеры — рост на 10% за 20 лет. Российский рынок в прогнозах Boeing не оценивается отдельно, учитывая ситуацию: вместе со Средней Азией он включен в регион Евразия. На этот регион к 2042 году будет приходиться 3% глобального авиапарка. Объем рынка коммерческих услуг в авиаперевозках составит $3,8 трлн. В Boeing ожидают, что к 2042 году глобальный авиапарк вырастет почти вдвое — с 24 500 самолетов в 2022 году до 48 600 самолетов.

Несколькими днями ранее главный конкурент Boeing — компания Airbus также сделала прогнозы для рынка самолетов и авиаперевозок на 20-летний период. По оценкам европейского производителя, к 2042 году в мире будет поставлено 40 850 самолетов, что также является повышением предыдущего прогноза Airbus. При этом 80% новых самолетов будут узкофюзеляжными, считают в Airbus. По оценкам Airbus, численность глобального авиапарка вырастет до 46 560 самолетов.

Алена Миклашевская

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