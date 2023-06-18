Синоптик Леус: в Петербурге продолжится понижение температуры

В воскресенье, 18 июня, в Санкт-Петербурге будет солнечно и без дождей. Город на Неве окажется под влиянием антициклона с северо-востока. Облаков в небе будет мало, а начавшееся накануне постепенное понижение температуры воздуха продолжится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, температура воздуха в воскресенье в Петербурге будет удерживаться на отметке в районе +22…+24 градусов, по Ленобласти +20…+25. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и в течение дня составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, по словам господина Леуса, также обойдется без осадков и до +24…+26.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор со второй попытки нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи. Такими ведомство признало пляжи на Безымянном озере в Красносельском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе города.

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