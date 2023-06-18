Пользователи Reddit решили прекратить забастовку против платного API из-за угроз руководства

Некоторые сообщества Reddit решили прекратить забастовку против платного доступа к API, так как руководство соцсети пригрозило заменить команды модераторов сабреддитов в случае их отказа возобновить работу. Ранее глава Reddit Стив Хаффман заявил, что компания не собирается идти на поводу у протестующих и отменять ввод платного API.

Пользователи Reddit начали забастовку против ввода платного доступа к API 12 июня и на 48 часов сделали доступ к своими сабреддитам приватным. В забастовке приняли участие свыше 6,5 тыс. сообществ, в том числе r/funny (более 40 млн подписчиков), r/Music, r/Aww, r/Pics и r/science (свыше 30 млн подписчиков у каждого). После того, как это не возымело действия на руководство соцсети, некоторые сообщества решили оставить их приватными до тех пор, пока к ним не прислушаются. На 18 июня в забастовке участвуют почти 4,1 тыс. сабреддитов.

Reddit объявил о вводе платного доступа к API в апреле 2023 года. Как заявили в соцсети, исключения будут сделаны только для некоммерческих проектов и разработчиков, упрощающих сервисы Reddit (таких как, например, боты для модерации контента). Цена будет зависеть от количества запросов к API — 1 тыс. штук обойдется примерно в $0,24. Модераторы сообществ Reddit выступили против этой инициативы, так как они тоже пользуются API за отсутствием встроенных в сам Reddit инструментов.

Евгений Федуненко