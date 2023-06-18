На белгородское село сбросили три беспилотника, пострадавших нет

В селе Новопетровка Валуйского горокруга с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавших нет. Есть повреждения — у одного легкового автомобиля с прицепом и у трактора.

За последние дни, согласно данным белгородского оперштаба, интенсивность обстрелов региона со стороны Украины снизилась. С середины июня защиту Белгородской области, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, прибывают дополнительные силы. У границ укрепляются подразделения «Ахмата», а Министерство обороны рассказывает об уничтожении вражеской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона.

Мария Старикова