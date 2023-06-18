Тим Цзю защитил временный титул чемпиона мира по версии WBO

Австралиец Тимофей Цзю, сын абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, победил мексиканца Карлоса Окампо и защитил титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой прошел в штате Квинсленд в Австралии и завершился нокаутом в первом раунде.

28-летний Тимофей Цзю провел на профессиональном уровне 22 поединка, в каждом из которых одержал победу, 16 — нокаутом. В январе боксер должен был провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 69,9 кг) с американцем Джермеллом Чарло, но поединок перенесли из-за травмы руки последнего. На счету 27-летнего Карлоса Окампо 35 побед (23 — нокаутом) и 3 поражения.

Эрдни Кагалтынов