Режим ЧС введен в Туве из-за размытых дорог

В Республике Тыва введен режим чрезвычайной ситуации. Основанием для этого решения стала ситуация в дорожном хозяйстве региона. Из-за повышения уровня воды в реках повреждены десятки дорог и дорожных участков.

«На сегодня проезд временно закрыт только на дороге Ак-Довурак – Абаза, где обрушился мост через реку Ак-Суг, и на подъезде к селу Эйлиг-Хем в Улуг-Хемском районе, где для ремонта требуется переправа через паром, который не работает из-за высокого уровня воды в реке Енисей»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства Тувы.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг, рабочая группа «Росавтодора» начала обследования поврежденных участков автодорог. Ей предстоит оценить размер ущерба и определить порядок восстановления объектов.

Как писал «Ъ-Сибирь», подъем воды в реках из-за сильных дождей был зарегистрирован с 11 июня в Сут-Хольском, Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах.

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Валерий Лавский