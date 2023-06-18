МГИМО планирует разместить кампус со школой в Республике Алтай

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) откроет учебный кампус в Республике Алтай. Соглашение об этом заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под документом поставили глава Республики Алтай Олег Хорохордин ректор МГИМО Анатолий Торкунов и председатель совета директоров компании «Алтай туу РА» Сергей Абрамов. «Стороны договорились о подготовке кадров в сфере туризма, лингвистики и цифрового развития, реализации общеобразовательных программ и организации бизнес-школы»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства региона о профильной работе будущего кампуса.

По словам господина Хорохордина, комплекс объектов будет состоять из школы при МГИМО на 500 мест, собственно кампуса университета и необходимой инфраструктуры. Реализовать проект предполагается на инвестиционной площадке «Жемчужина Алтая». Стоимость проекта не уточняется.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ООО «Алтай туу РА» на паритетных началах владеют АО «Алира групп» барнаульского предпринимателя Евгения Вдовина и московское ООО «ВИП концепт». В конце прошлого года ООО «Майминское», принадлежащее «Алтай туу РА», заключило с министерством регионального развития Республики Алтай 24-летнюю концессию по созданию мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов с объемом инвестиций в 1,19 млрд руб.

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Валерий Лавский