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Коммерсантъ FM
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Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил решение об отстранение российских спортсменов от участия в своих турнирах. Отстранение действует с марта 2022 года в связи с введением российских войск на Украину.

«Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников»,— говорится в заявлении.

Конгресс FIL проходит 17–18 июня в Бухаресте. Отстранение россиян поддержали 22 человека, против выступил 1 делегат. Еще пятеро воздержались, сообщается на сайте федерации.

FIL отстранил россиян от соревнований 2 марта. Арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, но международная федерация все равно отказалась допускать спортсменов.

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