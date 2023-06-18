Медведев о Байдене: беда, у этого человека в руках ядерное оружие

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что тот назвал безответственным размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии. Господин Медведев отметил, что американское ядерное оружия размещено в нескольких европейских странах.

«Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас. Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие. Боже, храни королеву…»-- написал господин Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза РФ написал «Боже, храни королеву» в качестве отсылки на выступление господина Байдена 16 июня. Именно такими словами американский лидер завершил свое выступление об огнестрельном оружии. До сих пор неизвестно, что он имел в виду. В Белом доме только сказали, что президент сказал это «кому-то в толпе». «Боже, храни королеву» — гимн Великобритании, когда монархом является женщина. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года и коронации ее сына Карла III в Великобритании исполняют гимн со словами «Боже, храни короля».

О поставках российского ядерного оружия Белоруссии — в материале «Ъ» «К такой-то ядери».

Леонид Уварчев