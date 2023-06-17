Путин: продовольственный кризис вызван не военной операцией, а действиями Запада

Мировой продовольственный кризис не является следствием специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран в Санкт-Петербурге. Он возник из-за «необоснованной эмиссии» стран Запада, пояснил господин Путин.

«Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине. Он начал складываться задолго до ситуации на Украине и возник в результате того, что западные страны — и США, и европейские страны — начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции»,— заявил президент РФ.

По его словам, проводя эту эмиссию, Запад «как пылесосом сметал с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны».

Страны Запада обвиняют Россию в намеренном блокировании поставок зерна и другой сельхозпродукции с Украины, заявляя, что это может привести к мировому голоду. По мнению российской стороны, продовольственный кризис наступает из-за торговых войн, экстремальных погодных явлений, экономических потрясений после пандемии и санкций.

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Мария Федотова