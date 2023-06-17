В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителя холеры

Из-за найденного в воде возбудителя холеры жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу. Об этом сообщили в Одесском городском совете. За последнюю неделю в результатах проб воды выявлен ряд возбудителей инфекционных болезней, среди которых — холероподобные НАГ-вибрионы.

Опасные биологические патогены обнаружены в открытых водоемах области, в том числе в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и канале Дунай. «Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации)»,— говорится в сообщении горсовета (цитата по «РИА Новости»). Также рекомендуется не есть рыбу и морепродукты неизвестного происхождения.

15 июня в Одесской областной администрации предупредили о рисках заболеваемости кишечными инфекциями. Там обратили внимание, что ситуация может обостриться из-за ЧП на Каховской ГЭС, когда у людей ограничен доступ к проверенным источникам питьевой воды.

Вчера, 16 июня, в администрации сообщали, что эпидемиологическая ситуация в области контролируемая и прогнозируемая. «Информация о фиксировании случаев холеры на территории области, распространяемая отдельными СМИ, не соответствует действительности»,— говорилось в сообщении в Telegram-канале администрации.

О прорыве ГЭС, который произошел 6 июня, читайте в публикации «Ъ» «Небратская ГЭС».

Мария Федотова