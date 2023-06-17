Игорь Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики. В ходе доклада в рамках ПМЭФ глава «Роснефти» представил основные направления. Так, по мнению Сечина, назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют. Для развития системы страхования и межстранового взаимодействия необходима поддержка Центрального банка, но также необходимо и активное вовлечение самих участников рынка. Также решения требует проблема высокой стоимости заимствований, так как это основной тормоз промышленного развития, заявил глава «Роснефти». Кроме этого, Сечин обратил внимание на необходимость перенастройки налоговой системы и развития внутреннего рынка газа в ответ на закрытие европейского рынка.

АвтоВАЗ начал сборку автомобилей под брендом Lada на мощностях завода «Лада Санкт-Петербург» — переименованной бывшей площадки ушедшего из РФ японского концерна Nissan. В церемонии приняли участие вице-премьер Денис Мантуров, президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Первой моделью на новом этапе работы автозавода стал переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 со 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой АКПП.

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обратилась в суд с требованием заблокировать сделку по приобретению корпорацией Microsoft крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Как указывается в заявлении, власти США опасаются, что такое поглощение грозит снижением конкуренции.