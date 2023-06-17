Рядом с полигоном «Новый Свет» под Гатчиной будут перерабатывать строительные отходы

В Гатчинском районе Ленинградской области рядом с полигоном «Новый Свет» начнут перерабатывать строительные отходы. Об этом в соцсетях, отвечая на вопросы местных жителей, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пишет 17 июня «Деловой Петербург».

«Мы согласовали РЭО промышленный технопарк по переработке строительных отходов пятого класса с целью производства вторичной продукции»,— цитирует издание высказывание господина Дрозденко.

По словам главы региона, согласование дано по двум причинам: «снять все вопросы по возможному расширению полигона и для гарантийной рекультивации полигона». «Это именно будет промышленный парк»,— подчеркнул губернатор Ленобласти. Предполагается, что построен он будет в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ООО «Новый Свет-ЭКО», эксплуатирующее одноименный мусорный полигон в Гатчинском районе Ленинградской области, установило на площадке агрегат для улавливания и переработки свалочных газов. Сделать это компанию обязала региональная прокуратура, в которую из-за зловония неоднократно жаловались местные жители.

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