Из-за проливных дождей на Кубани остаются подтопленными почти 500 дворов

По данным на 16:00 17 июня в трех районах Кубани остаются подтопленными 492 придомовых территории, в 94 дома зашла вода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В ведомстве уточняют, что наблюдается снижение уровня воды. Ликвидацией последствий подтоплений занимаются 193 человека и 52 единицы техники.

Наиболее сложная ситуация в Лабинском районе. Днем 17 июня глава муниципалитета Владимир Забураев сообщил, что здесь подтоплены 60 домов и 300 придомовых территории. В ликвидации последствий ЧС в районе задействовано 20 единиц спецтехники и более 70 человек личного состава, в том числе аэромобильная группировка из Краснодара, сообщал он.

Вечером 16 июня на Лабинский район обрушился проливной дождь, который продолжался несколько часов. Больше всего пострадала станица Владимирская. Здесь вышла из берегов река Кукса: уровень воды поднялся до 3,5 метра при показателях опасного явления 1,4 метра.

Александр Орлов

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